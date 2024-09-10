Первая лига
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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 09.09.2024.
Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- "Хуст" неожиданно снимается с соревнований, "Эпицентр" продолжает поражать;
- Первое поражение "Виктории", очередная потеря очков "Металлистом 1925";
- "Пробий" впервые не выигрывает, "Горняк-Спорт" набирает обороты.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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