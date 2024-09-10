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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

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Информационно-аналитическая программа ПФЛ

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 09.09.2024.

Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • "Хуст" неожиданно снимается с соревнований, "Эпицентр" продолжает поражать;
  • Первое поражение "Виктории", очередная потеря очков "Металлистом 1925";
  • "Пробий" впервые не выигрывает, "Горняк-Спорт" набирает обороты.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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