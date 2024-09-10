Любенович: Перед игрой с Нивой я увидел странное движение коэффициентов

Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал информацию о внутреннем расследовании по возможной "сдаче" матча Первой лиги с тернопольской "Нивой" (0:2).

- Информация о проверке игроков на предмет сдачи игры с "Нивой" является правдивой?

- Перед игрой я увидел странное движение коэффициентов на нашу игру. Обратился к нашему спортивному директору. Он передал информацию представителям Комитета этики и честной игры, которые его заверили, что нет повода для беспокойства. Могу только подтвердить слова господина Билана, что ни о каком внутреннем расследовании речь не идет.

- Речь об азиатском рынке?

- Да. Я не сомневаюсь ни в одном из своих игроков. ФК "Минай" всегда открыт к сотрудничеству по таким вопросам. Действительно, мы играли плохо. Я сказал руководству, что готов уйти, если ко мне есть вопросы. Но мне сказали, что моей работой довольны и тема отпала сама собой, - сказал Любенович.