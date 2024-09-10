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Любенович: Уход Бандуры из Миная - решение руководства
Ветеран покинул закарпатский клуб
Фото - ФК Минай / автор - Євген Оборевич
Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал последние результаты команды, а также высказался об уходе основного вратаря Александра Бандуры.
- Последние результаты команды сильно ударили по психологии?
- Голы, которые мы пропустили с Тернополем, стали следствием индивидуальных ошибок. Мы учимся играть первым номером. В УПЛ мы обычно играли от соперника, а сейчас стараемся действовать с позиции силы. "Минай" пока что привыкает, как играть в позиционный футбол, что приводит к таким ошибкам.
- Далее у вас матч с "Эпицентром". Эта игра будет отличаться от дуэли в Турнире четырех, когда вы сыграли вничью 3:3 и выиграли по пенальти?
- Мы уже достаточно очков потеряли. Эта игра для нас очень важна. Если ответить на ваш вопрос, то "Эпицентр" не изменился, а мы, в свою очередь, потеряли полкоманды.
- Уход Бандуры из "Миная" - это чья инициатива?
- Это решение руководства, - сказал Бандура.
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