Любенович: Уход Бандуры из Миная - решение руководства

Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал последние результаты команды, а также высказался об уходе основного вратаря Александра Бандуры.

- Последние результаты команды сильно ударили по психологии?

- Голы, которые мы пропустили с Тернополем, стали следствием индивидуальных ошибок. Мы учимся играть первым номером. В УПЛ мы обычно играли от соперника, а сейчас стараемся действовать с позиции силы. "Минай" пока что привыкает, как играть в позиционный футбол, что приводит к таким ошибкам.

Читайте также Любенович: Перед игрой с Нивой я увидел странное движение коэффициентов

- Далее у вас матч с "Эпицентром". Эта игра будет отличаться от дуэли в Турнире четырех, когда вы сыграли вничью 3:3 и выиграли по пенальти?

- Мы уже достаточно очков потеряли. Эта игра для нас очень важна. Если ответить на ваш вопрос, то "Эпицентр" не изменился, а мы, в свою очередь, потеряли полкоманды.

- Уход Бандуры из "Миная" - это чья инициатива?

- Это решение руководства, - сказал Бандура.