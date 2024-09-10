Металлист 1925 арендовал опорника сборной Замбии

" Металлист 1925 " представил очередного летнего новичка.

Им стал 23-летний опорный полузащитник Голден Мафвента, которого харьковский клуб до конца сезона арендовал у чешского "Вышкова".

Также у "Металлиста 1925" будет право выкупа игрока.

В своей новой команде Мафвента будет выступать под 6-м номером.

Голден Мафвента на профессиональном уровне играл за замбийские клубы "Занако" и "Билдкон", американский "Реал Монаркс" и чешский "Вышков", за который в прошлом сезоне провел 34 матча.

С 2021 года регулярно вызывается в национальную сборную Замбии.