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Металлист 1925 арендовал опорника сборной Замбии
Голден Мафвента перебрался в Украину из Чехии
metalist1925.com
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Им стал 23-летний опорный полузащитник Голден Мафвента, которого харьковский клуб до конца сезона арендовал у чешского "Вышкова".
Также у "Металлиста 1925" будет право выкупа игрока.
В своей новой команде Мафвента будет выступать под 6-м номером.
Голден Мафвента на профессиональном уровне играл за замбийские клубы "Занако" и "Билдкон", американский "Реал Монаркс" и чешский "Вышков", за который в прошлом сезоне провел 34 матча.
С 2021 года регулярно вызывается в национальную сборную Замбии.
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