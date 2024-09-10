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Металлист 1925 арендовал опорника сборной Замбии

Первая лига
Обновлено

Голден Мафвента перебрался в Украину из Чехии

Металлист 1925 арендовал опорника сборной Замбии

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" представил очередного летнего новичка.

Им стал 23-летний опорный полузащитник Голден Мафвента, которого харьковский клуб до конца сезона арендовал у чешского "Вышкова".

Также у "Металлиста 1925" будет право выкупа игрока.

В своей новой команде Мафвента будет выступать под 6-м номером.

Голден Мафвента на профессиональном уровне играл за замбийские клубы "Занако" и "Билдкон", американский "Реал Монаркс" и чешский "Вышков", за который в прошлом сезоне провел 34 матча.

С 2021 года регулярно вызывается в национальную сборную Замбии.

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Металлист 1925 (Харьков)
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1 голосов
Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 19:26
ахметофф суркиᛋᛋ мойте сраки! Мы уже идём!!! Драть будем пополной!
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0
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Комментарии 5
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 19:26
ахметофф суркиᛋᛋ мойте сраки! Мы уже идём!!! Драть будем пополной!
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0
3
aleks68
10.09.2024 в 19:38
для начала подмойся сам петух лапотный.будешь ты мразь сосать и захлёбываться и у ахметова и у суркиса вместе с носовым и его металлистом 1925.продажная падаль жажа пишущая из паРаши сдохни
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2
1
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жажа_the_best (Харьков)
10.09.2024 в 19:56
Заткни пасть! Меня тошнит от тебя грязная крыса!
 
0
2
aleks68
10.09.2024 в 20:06
заткни своё е.....о.падаль.тошнит тебя тварь?ещё будешь мочиться и обсираться.сдохни и не воняй здесь убогий
 
1
0
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Просто Квашин (Харків)
10.09.2024 в 20:06
Жужа мужа найті всьо стараєццаТолько ні.хє.ра у нєво нє получаєцца !Мешаєт знакомству староє его сопло,Размєром как совінноє дупло !
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