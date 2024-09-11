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Шанс на дебютную победу для Металлиста 1925. Что смотреть в четверг в Первой лиге
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Фото: ФК Металіст 1925
Завтра в Запорожье местный "Металлург" будет принимать "Металлист 1925". Вашему вниманию анонс противостояний. Может, харьковчане все же наконец-то выиграют?
Первая лига. Группа Б
"Металлург" - "Металлист 1925"
12.09.2024. 12:30. "Славутич Арена". Запорожье
Шестая команда группы будет принимать седьмую. Подопечные Патривка ван Леувена все еще не побеждали в нынешнем сезоне. "Металлист 1925" в прошлом туре дважды вел в счете против "Диназа", но потеряли свое преимущество – 2:2. Стабильности в игре харьковчан нет. Много ошибаются футболисты харьковского клуба в защите и в атаке не реализуют свой потенциал. А вот запорожцы прогрессируют от матча к матчу. "Металлург" два матча не проигрывает и это хороший результат для подопечных Шаповалова. В атаке хватает проблем у запорожцев, а в защите они играют довольно неплохо. Легко гостям точно не будет. Ожидаем, что запорожцы могут навязать борьбу.
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