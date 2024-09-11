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Первая лига. Мариуполь – Виктория 0:4. Ужасная игра приазовцев в защите

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Первая лига. Мариуполь – Виктория 0:4. Ужасная игра приазовцев в защите

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мариуполь", сыграв вничью в домашнем матче с "Металлургом", находится на третьем месте группы.Сумчане неделю назад впервые в нынешнем сезоне уступили. Подопечные Бессмертного на выезде проиграли "Полтаве".

От этого противостояния болельщики ожидали конкурентной борьбы, ведь встречались неуступчивые соперники. Однако в первом тайме футболисты "Виктории" шансов соперникам не оставили. На 29-й минуте подопечные Бессмертного вышли вперед. Ульянов из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 0:1. Шансов у Караващенко в этом эпизоде ​​не было, а вот защитники сыграли неудачно. Перед перерывом гости увеличили свое преимущество. Караващенко грубо сыграл против Сасовского и арбитр назначил пенальти. Паламар хладнокровно переиграл голкипера "Мариуполя" - 0:2. У хозяев поля были опасные атаки, но довести их до логического завершения не смогли.

Приазовцы после перерыва прибавили в активности, но последней передачи им не хватало. Сумчане в защите как всегда играли организованно, но и не прижимались к своим воротам. Лишь мастерство Караващенко спасло хозяев поля от третьего гола, когда он парировал удар Евпака. На 76-й минуте гости воспользовались провалом "Мариуполя" в центре поля. Евпак шикарным ударом в дальний угол довел счет до разгромного – 0:3. Точку в матче поставил Данилюк, обыгравший голкипера и забивший в пустые ворота - 0:4.

Первая лига. Группа Б. Шестой тур

"Мариуполь" - "Виктория" 0:4

Голы: Ульянов (29), Паламар (45, пен), Евпак (76), Данилюк (82)

"Мариуполь": Караващенко, Терехов, Шушко, Булгаков, Харжевский, Задоя, Богданов, Демченко, Зубков, Савин, Петренко

"Виктория": Литвиненко, Ульянов, Новотрясов, Сасовский, Корохов, Рябый, Лебеденко, Паламар, Машталир, Кныш, Ныч

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