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Первая лига. ЮКСА – Кремень 5:0. Бенефис легионеров

Первая лига

Без шансов для гостей

Первая лига. ЮКСА – Кремень 5:0. Бенефис легионеров

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

ЮКСА прошлый тур пропускала, поэтому подопечные Чирикала имели возможность перевести дыхание. "Кремень" неделю назад потерпел досадное поражение от "Кудровки". Подопечные Климовского выигрывали, но в конце встречи потеряли ничью. "Кремень" – наименее результативная команда группы (2 гола) и находится на дне турнирной таблицы.

Все вопросы о победителе были сняты еще до перерыва. Достаточно неожиданно хозяева поля уже за 20 минут отличились трижды. На 10-й минуте Рамон шикарным ударом в дальний верхний угол открыл счет – 1:0. Безусловно, этот гол станет украшением тура. Через восемь минут Венди с нескольких метров хладнокровно переиграл голкипера – 2:0. Не успели гости прийти в себя как пропустили еще. Дубль в свой актив записал Венди – 3:0. Болезненный удар для молодой команды. После этого вторая половина встречи превращала в формальность.

Во втором тайме подопечные Чирикала продолжали играть в свое удовольствие. На 50-й минуте после передачи Венди в пустые ворота забил Рамон – 4:0. Сами себе привезли этот гол футболисты "Кремня". А через две минуты Евдокимов из пределов штрафной расстрелял ворота – 5:0. В итоге игра завершилась сокрушительной победой ЮКСА.

Первая лига. Группа Б. Шестой тур

ЮКСА - "Кремень" 5:0

Голы: Рамон (10, 50), Венди (18, 20), Евдокимов (52)

ЮКСА: Федотов – Дедяев, Селин, Махнев, Зозуля, Казаков, Рамон, Евдокимов, Харченко, Габриэль, Венди

"Кремень": Оксененко - Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Тилоха, Пастернак, Савицкий, Златьев, Жданович, Молько, Трофимюк

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