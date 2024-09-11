Первая лига. Кудровка – Полтава 0:0. На победу никто не наиграл

В прошлом туре "Кудровка" одержала домашнюю победу над "Кременем" и поднялась на четвертое место. Хороший дебют в первой лиге для Василия Баранова. "Полтава" продолжает возглавлять группу. Подопечные Владимира Сысенко в трех предыдущих матчах чемпионата не пропускали.

Первую половину встречи хозяева поля могут занести в актив. Подопечные Баранова организованно играли в защите и при первой возможности пытались быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. Большую часть тайма футболисты "Кудровки" играли с позиции силы. Лидер группы Б до перерыва разочаровал. У полтавчан ничего не получалось в атаке. Коллектив Сысенко много ошибался в переходной фазе. На перерыв соперники ушли без голов.

К сожалению, во втором тайме характер игры не изменился. Казалось, что обе команды готовы были согласиться на ничью. Никто не хотел рисковать. Сегодня была явно не самая лучшая игра "Полтавы", а вот "Кудровку" можно похвалить. В итоге игра так и завершилась без голов. Лидер группы теперь всего на одно очко опережает ЮКСА.

Первая лига. Группа Б. Шестой тур

"Кудровка" - "Полтава" 0:0

"Кудровка": Яшков, Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Чередниченко, Думанюк, Вечурко, Коркишко, Сторчоус, Легостаев, Андрущенко

"Полтава": Восконян, Бужин, Опанасенко, Мисюра, Коцюмака, Даниленко, Плахтырь, Одарюк, Галенков, Щербак, Марусич