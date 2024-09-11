Первая лига. Прикарпатье – Нива 3:0. Шикарный первый тайм хозяев

Подопечные Рыпана к этому матчу подходили без побед. А вот "Нива" от игры к игре прогрессировала. Коллектив из Тернополя в прошлом туре обыграл "Минай" на выезде и поднялся на четвертое место. В стартовом составе хозяев сегодня вышел Андрей Хома, который в начале нынешнего сезона играл мало.

Уже на первой минуте хозяевам поля удалось открыть счет. Бучакчийский отважился на удар с дальнего расстояния и фортуна ему улыбнулась – 1:0. Ошибся в этом эпизоде ​​Жупанский. На 15-й минуте подопечные Рыпана второй раз отличились. Андрей Хома из пределов штрафной пробил в дальний угол – 2:0. Дебютный гол в сезоне для лучшего бомбардира прошлого чемпионата. Очень агрессивное начало матча в исполнении футболистов "Прикарпатья". Такого гости вряд ли ожидали. Еще до перерыва хозяева поля довели счет до разгромного. Радульский подал, а Барчук пробил в дальний угол – 3:0. Невероятное развитие событий. Этого точно никто не ожидал.

Во второй половине встречи интересных событий было мало. Вспомнить можно разве что удар в перекладину от Дорошенко. В итоге, дебютная в сезоне победа "Прикарпатья".

"Прикарпатье" - "Нива" 3:0

Голы: Бучакчийский (1), Хома (15), Барчук (30)

"Прикарпатье": Бобинец, Француз, Швец, Демкив, Стадник, Соловьев, Радульский, Цюцюра, Бучакчийский, Барчук, Хома

"Нива": Жупанский, Мудрый, Зинь, Слотюк, Бэй, Кухарук, Капустян, Давыдов, Дорошенко, Галадей, Посевкин