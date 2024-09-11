Первая лига. Агробизнес – Подолье 1:0. Пятая победа

Лидер группы А прошлый тур пропускал и эта пауза была очень нужна "Агробизнесу". "Подолье" в прошлом туре могло проиграть, но в конце встречи все же вырвали ничью в противостоянии с "Прикарпатьем" – 2:2. Напомним, что до этого тура подопечные Чижевского очков еще не теряли.

К сожалению, в первой половине встречи команды нас не порадовали забитыми мячами. Борьбы было много, а вот с конструктивом ощущались проблемы. Не было заметно, за счет чего соперники хотят забивать.

В начале второй половины встречи "Агробизнес" открыл счет. Гаврушко подал, а Войтиховский в падении головой пробил в дальний угол – 1:0. В середине второго тайма мог сравнивать счет Шаврин, но опытный нападающий пробил мимо ворот. Несмотря на все старания отыграться гости не смогли. Таким образом, пятая победа подряд лидера группы А.

Первая лига. Шестой тур. Группа А

"Агробизнес" - "Подолье" 1:0

Голы: Войтиховский (56)

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Билый, Слива, Глоба, Толочко, Станкович, Теплый, Войтиховский, Волков

"Подолье": Непогодов - Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Симинин, Цыбульник, Корешков, Савченко, Снижко, Гемега, Шаврин