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Первая лига. Минай – Эпицентр 0:0. Ожидали большего
Последняя игра среды
Фото: ФК Минай
Не самое лучшее время сейчас переживает "Минай". Подопечные Желько Любеновича в трех предыдущих турах набрали всего одно очко. "Эпицентр" подходил к этому матчу на фоне уверенной победы над "Буковиной". Именно гости считались фаворитом противостояния.
В первом тайме гости играли первым номером, но довести свои атаки до логического завершения подопечные Нагорняка не могли. Последней передачи не хватало игрокам "Эпицентра". Футболисты "Миная" выглядели обреченными. Ничего не получалось у подопечных Любеновича. На 35-й минуте гости должны были открывать счет, но Кравчук пробил в штангу. В конце тайма хозяева активизировались, но до голевых моментов дело не доходило.
К сожалению, после перерыва характер игры не изменился. Было много борьбы и сумбура, но без голевых моментов. Отметим появление на поле в составе гостей Владимира Танчика, который длительный час был без игровой практики. Хотелось видеть яркий футбол, но не сегодня. В итоге нулевая ничья. Ближе к победе были гости, но реализовать моменты не смогли.
Первая лига. Группа А. Шестой тур
"Минай" - "Эпицентр" 0:0
"Минай": Росул, Нагиев, Прихна, Прокопчук, Дворовенко, Шалфеев, Матюшенко, Воробчак, Ременяк, Вишневский, Гуничев
"Эпицентр": Билык, Климец, Григоращук, Мороз, Савчук, Липовуз, Миронюк, Запорожец, Бендера, Процив, Кравчук
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