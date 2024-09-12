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Металлург - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлург - Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлург - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

Новина українською

На "Славутиче Арене" в Запорожье сыграют последний матч шестого тура Первой лиги сезона 2024/25. "Металлург" прогрессирует от матча к матчу. Прежде всего, стоит отметить качественную игру запорожцев в защите. Благодаря этому "Металлург" два матча не проигрывает. "Металлист 1925" продолжает разочаровывать собственных болельщиков. Харьковчане пока не побеждали.

12:30. "Металлург" - "Металлист 1925"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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