Металлург - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На "Славутиче Арене" в Запорожье сыграют последний матч шестого тура Первой лиги сезона 2024/25. "Металлург" прогрессирует от матча к матчу. Прежде всего, стоит отметить качественную игру запорожцев в защите. Благодаря этому "Металлург" два матча не проигрывает. "Металлист 1925" продолжает разочаровывать собственных болельщиков. Харьковчане пока не побеждали.

12:30. "Металлург" - "Металлист 1925"