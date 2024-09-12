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Полузащитник Металлиста: Агент сказал, что мне не нужен контракт с Шахтером и предложил уехать в Литву
Денис Пидручный рассказал, как мог совсем иначе начать карьеру
Фото - Металіст
23-летний игрок харьковской команды еще в 2018-м мог присоединиться к "оранжево-черным".
"Шахтер" предложил мне контракт на 5 лет. Позже со мной связался один агент, сказавший, что хочет меня вести. Но он сказал, что мне не нужен контракт с "горняками" и предложил поехать в Литву, чтобы это было "трамплином". А что касается уровня, то он не очень высокий, но учитывая мой возраст, это был хороший опыт для меня. Если сравнивать с Первой лигой, то у нас гораздо больше борьбы. Там даже легче играть, если не считать "Жальгирис". Еще там много искусственных полей, что тоже отличается от нашего футбола”, – отметил полузащитник.
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Также Денис считает, что судьи относятся к "Металлисту" предвзято.
“Нужно доигрывать матч до конца с чистой головой. Но конечно, иногда становится досадно. В матче с "Агробизнесом" им дают очень странный пенальти (мяч попал в грудь – авт.), а нам не дают два 100% пенальти. Ну а после этого не досчитываемся зачетных баллов”, – заявил футболист.
Пидручный присоединился к харьковскому клубу летом 2023 года и провел 15 матчей. В Литве играл за "Стумбрас".
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