  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полузащитник Металлиста: Агент сказал, что мне не нужен контракт с Шахтером и предложил уехать в Литву
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Металлиста: Агент сказал, что мне не нужен контракт с Шахтером и предложил уехать в Литву

Первая лига
Обновлено

Денис Пидручный рассказал, как мог совсем иначе начать карьеру

Полузащитник Металлиста: Агент сказал, что мне не нужен контракт с Шахтером и предложил уехать в Литву

Фото - Металіст

Новина українською

23-летний игрок харьковской команды еще в 2018-м мог присоединиться к "оранжево-черным".

"Шахтер" предложил мне контракт на 5 лет. Позже со мной связался один агент, сказавший, что хочет меня вести. Но он сказал, что мне не нужен контракт с "горняками" и предложил поехать в Литву, чтобы это было "трамплином". А что касается уровня, то он не очень высокий, но учитывая мой возраст, это был хороший опыт для меня. Если сравнивать с Первой лигой, то у нас гораздо больше борьбы. Там даже легче играть, если не считать "Жальгирис". Еще там много искусственных полей, что тоже отличается от нашего футбола”, – отметил полузащитник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также Денис считает, что судьи относятся к "Металлисту" предвзято.

“Нужно доигрывать матч до конца с чистой головой. Но конечно, иногда становится досадно. В матче с "Агробизнесом" им дают очень странный пенальти (мяч попал в грудь – авт.), а нам не дают два 100% пенальти. Ну а после этого не досчитываемся зачетных баллов”, – заявил футболист.

Пидручный присоединился к харьковскому клубу летом 2023 года и провел 15 матчей. В Литве играл за "Стумбрас".

По теме
yellow-arrow
Шанс на дебютную победу для Металлиста 1925. Что смотреть в четверг в Первой лиге
yellow-arrow
Первая лига. Минай – Эпицентр 0:0. Ожидали большего
yellow-arrow
Первая лига. Агробизнес – Подолье 1:0. Пятая победа
Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Камон, Плей!
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости