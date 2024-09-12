Полузащитник Металлиста: Агент сказал, что мне не нужен контракт с Шахтером и предложил уехать в Литву

23-летний игрок харьковской команды еще в 2018-м мог присоединиться к "оранжево-черным".

"Шахтер" предложил мне контракт на 5 лет. Позже со мной связался один агент, сказавший, что хочет меня вести. Но он сказал, что мне не нужен контракт с "горняками" и предложил поехать в Литву, чтобы это было "трамплином". А что касается уровня, то он не очень высокий, но учитывая мой возраст, это был хороший опыт для меня. Если сравнивать с Первой лигой, то у нас гораздо больше борьбы. Там даже легче играть, если не считать "Жальгирис". Еще там много искусственных полей, что тоже отличается от нашего футбола”, – отметил полузащитник.