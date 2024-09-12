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Первая лига. Металлург – Металлист 1925 1:2. Сидоров забивает своей бывшей команде

Первая лига

Дебютная победа харьковчан

Первая лига. Металлург – Металлист 1925 1:2. Сидоров забивает своей бывшей команде

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлург" подходил к этому матчу после двух ничьих подряд. Запорожцы постепенно прогрессируют, особенно это касается игры в защите. "Металлист 1925 " никак не мог выиграть. Кадровый потенциал у команды уровня УПЛ, а результата нет. В стартовом составе харьковчан сегодня дебютировал 23-летний полузащитник из Замбии Голден Мафвента.

Уже в дебюте противостояния запорожцы могли открывать счет, но Фальковский из-за пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Команды сыграли 15 минут и после этого раздалась воздушная тревога. Досадно, ведь начало игры было интересным. К счастью пауза была не продолжительной. В середине первого тайма из выгодной позиции пробивал Борячук, но выше ворот. Слишком медленно играли подопечные Патрика ван Леувена. Без скорости пройти организованную защиту запорожцев было очень сложно. Еще до перерыва была существенная потеря у запорожцев, ведь травмировался Ахмед Алибеков.

На 36-й минуте после подачи Юрченко головой в дальний угол пробил Сидоров – 0:1. Алексей забивает в ворота своей бывшей команды. Невнимательно в этом эпизоде ​​сыграли защитники запорожцев.

Сразу после перерыва запорожцы заиграли активнее. Мог забивать Крапивный, но он попал в штангу. Повезло гостям в этом эпизоде. Постепенно гостям удалось отвести игру от собственных ворот.На 71-й минуте футболисты "Металлиста 1925" увеличили свое преимущество. Борячук отдал, а Юрченко пробивал уже в пустой угол – 0:2. На 82-й минуте хозяева поля заработали одиннадцатиметровый. Когут сбил Товкача. Фальковский без проблем переиграл Варакуту – 1:2. Отыграться футболисты "Металлурга" не смогли.

Таким образом, дебютная победа "Металлиста 1925 года".

Первая лига. Шестой тур. Группа Б

"Металлург" - "Металлист 1925" 1:2

Голы: Фальковский (83, пен) - Сидоров (36), Юрченко (71)

"Металлург": Осадчук - Товкач, Палюх, Клименко, Козлов, Крапивный, Алибеков, Фальковский, Бандурин, Борисенко, Иродовский

"Металлист 1925": Варакута – Капинус, Имереков, Червак, Кравец, Стень, Мафвента, Чурко, Юрченко, Борячук, Сидоров

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жажа_the_best (Харьков)
12.09.2024 в 14:40
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
12.09.2024 в 14:40
Есть..
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