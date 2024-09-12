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Ван Леувен: Нам не везло в двух прошлых матчах, где мы играли в футбол лучше соперников

Первая лига
Обновлено

Есть первая победа ван Леувена во главе Металлиста 1925

Ван Леувен: Нам не везло в двух прошлых матчах, где мы играли в футбол лучше соперников

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Металлургом" (2:1) в 6-м туре Первой лиги, которая стала для него дебютной во главе харьковской команды.

"Нам не везло в двух прошлых матчах, где мы играли в футбол лучше соперников, но получали только ничейный результат.

Сегодня игра давалась несколько труднее. Причина этого – соперник. Мы реализовали те моменты, которые создали, однако несколько возможностей не удалось превратить в голы.

В итоге я могу быть рад результату, у нас было больше шансов забить, чем соперники. Для нашей команды этот результат – это хорошо. Лично для меня большой плюс, что команда работала до последней минуты, чтобы получить этот результат", - сказал ван Леувен.

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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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