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Ван Леувен: Нам не везло в двух прошлых матчах, где мы играли в футбол лучше соперников
Есть первая победа ван Леувена во главе Металлиста 1925
metalist1925.com
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал
"Нам не везло в двух прошлых матчах, где мы играли в футбол лучше соперников, но получали только ничейный результат.
Сегодня игра давалась несколько труднее. Причина этого – соперник. Мы реализовали те моменты, которые создали, однако несколько возможностей не удалось превратить в голы.
В итоге я могу быть рад результату, у нас было больше шансов забить, чем соперники. Для нашей команды этот результат – это хорошо. Лично для меня большой плюс, что команда работала до последней минуты, чтобы получить этот результат", - сказал ван Леувен.
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