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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый выпуск программы Украина футбольная

Первая лига

Гость программы - Олег Федорчук

Новый выпуск программы Украина футбольная

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 12.09.2024.

Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.

В выпуске:

  • Тур Первой лиги посреди недели: команды входят в насыщенный игровой цикл;
  • "Прикарпатье" демонстрирует чемпионскую игру, в Борисполе с интригой не сложилось;
  • Сверхопытный Лебеденко рассказал об успехах "Виктории", а Федорчук - о перспективах "Чернигова".

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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