Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы Украина футбольная
Гость программы - Олег Федорчук
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 12.09.2024.
Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.
В выпуске:
- Тур Первой лиги посреди недели: команды входят в насыщенный игровой цикл;
- "Прикарпатье" демонстрирует чемпионскую игру, в Борисполе с интригой не сложилось;
- Сверхопытный Лебеденко рассказал об успехах "Виктории", а Федорчук - о перспективах "Чернигова".
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