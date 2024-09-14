Все внимание на Ужгород и Тернополь. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Уже завтра сыграют два матча седьмого тура Первой лиги сезона 2024/25 в группе А. Вашему вниманию анонс противостояний в Ужгороде и Тернополе.

Первая лига. Седьмой тур. Группа А

"Металлист" - "Буковина"

15.09.2024. 14:00. "Авангард". Ужгород

В Ужгороде предпоследняя команда группы будет принимать третью. Оба соперника прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность качественно подготовиться к очному противостоянию. Харьковчане в нынешнем чемпионате еще не побеждали, но проиграли всего одну игру. Уступили подопечные Анищенко лидеру группы "Агробизнесу". Футболисты "Металлиста" играют неплохо, но не хватает забивного нападающего, который своими индивидуальными действиями смог бы решить судьбу матчей. "Буковина" два матча выиграла и два проиграла. От подопечных Кривенцова ожидали более качественной игры, но пока что не все получается. В защите коллектив из Черновцов достаточно надежен, а вот с атакой ощущаются проблемы. Напомним, что до паузы "Буковина" проиграла "Эпицентру". Легко гостям в Ужгороде точно не будет.

"Нива" - "Агробизнес"

15.09.2024. 16:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича"

Что произошло с "Нивой" в первые 30 минут матча с "Прикарпатьем" сложно объяснить. Подопечные Калиниченко не были похожы сами на себя и пропустили трижды. После этого вернуться в игру было очень сложно. Похоже, что футболисты "Нивы" не были готовы к такой агрессивной игре соперника. На гол престижа "Нива" все же наиграла, но свои несколько моментов не реализовали. После этого матча руководство клуба решило прекратить сотрудничество с главным тренером.

"Агробизнес" продолжает возглавлять группу А. Подопечные Чижевского в прошлом туре дома выиграли у "Подолья" - 1:0. Это была пятая победа подряд команды. В первом тайме у коллектива из Волочиска мало что получалось, но после перерыва помог Войтиховский. Сможет ли "Нива" дома прервать победную серию "Агробизнеса"?