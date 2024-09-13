Новичок Металлиста 1925: Знал об Украине не много

Новичок "Металлиста 1925" Голден Мафвента поделился впечатлениями о своем дебюте в украинском футболе, рассказал о том, как его приняли в команде и много ли знал об Украине раньше.

- Какие первые впечатления от первого поединка в составе "Металлиста 1925"?

- Мои первые впечатления таковы, что я счастлив, что мне удалось впервые сыграть в составе моей новой команды и сразу же сделать это в стартовом составе. На самом деле это было невероятно!

- Как оцениваешь игру команды против "Металлурга" и персонально свое выступление?

- Команда одержала победу, поэтому, пока все хорошо. Хотя это была непростая игра, я отдаю должное нашим соперникам! А что касается моего личного выступления, думаю, что сыграл неплохо, хотя я все еще на этапе знакомства и налаживания игровых связей с моими новыми одноклубниками.

- Как вообще тебя приняли в коллективе?

- Я могу сказать, что каждый, кого я встречаю здесь, проявляет свою любовь и заботу, готовность помочь. Это очень приятно и, благодаря такому отношению, здесь я чувствую себя как дома.

- Что ты знал об Украине и украинском футболе до того, как получил возможность продолжить карьеру в "Металлисте 1925"?

- Честно говоря, я знал об Украине не много. Но теперь я изучаю все о вашей стране, ежедневно узнаю много нового обо всем.

- Чем ты занимаешься, когда имеешь свободное от тренировок и матчей время?

- Сложно отвлечься от футбола. Обычно, я смотрю какие-то футбольные матчи и занимаюсь самоподготовкой, пытаясь стать лучшим в компонентах, которые не являются моими сильными сторонами. Также в свободное время могу посмотреть фильм или почитать интересную книгу, - сказал Мафвента.