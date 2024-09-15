Дерби полтавской области, испытания для Металлиста 1925. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Завтра сыграют еще пять матчей седьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны быть непредсказуемыми.

Группа А

"Эпицентр" - "Прикарпатье"

16.09.2024. 13:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Тонкочеева"

Подопечные Сергея Нагорняка в прошлом туре не смогли выиграть у "Миная". Футболисты "Эпицентра" больше играли первым номером, но моментов создали немного. Это была явно не самая лучшая игра одного из фаворитов группы А. Однако даже несмотря на ничью "Эпицентр" остался на втором месте. "Прикарпатье" впервые в сезоне выиграло. Подопечные Рыпана сыграли идеальный первый тайм против "Нивы" – 3:0. Агрессивная игра принесла коллективу из Ивано-Франковска желаемый результат. Обращаем внимание на дебютный гол в нынешнем чемпионате Андрея Хомы. Легко хозяевам точно не будет, ведь "Прикарпатье" постепенно набирает обороты.

Группа Б

ЮКСА - "Диназ"

16.09.2024. 12:00. Киев. Стадион "им. Банникова"

Подопечные Чирикала в прошлом туре не заметили "Кремень" – 5:0. С лучшей стороны в этом матче проявили себя легионеры "крестоносцев". Дубли в свой актив записали Рамон и Венди. Это была лучшая игра ЮКСА в нынешнем сезоне. В атаке у дебютанта Первой лиги получалось все и они не останавливались на достигнутом. Три очка позволили команде приблизиться вплотную к лидеру группы. "Диназ" шестой тур пропускал, а в предыдущей игре подопечные Рябоконя удивили. Вышгородцы смогли проявить характер и дважды отыгрывались в матче с "Металлистом 1925" – 2:2. Фаворитом этого противостояния есть хозяева, но вряд ли им будет легко.

"Мариуполь" - "Кудровка"

16.09.2024. 14:00 "Колос". Борисполь

Приазовцы прошлый тур провалили - 0:4 от "Виктории. Ужасно подопечные Красноперова сыграли в защите и центре поля. Безусловно, на гол престижа они наиграли, но кардинально это никак не смогло изменить ход событий на поле. "Кудровка" заслуживает положительных отзывов после матча с "Полтавой". Против лидера группы подопечные Баранова не боялись больше играть первым номером, но залогом успеха была надежная игра в защите.

"Полтава" - "Кремень"

16.09.2024. 14:30. Полтава. "Молодежный"

Дерби полтавской области ожидает болельщиков в седьмом туре Первой лиги. Лидер группы будет принимать главного аутсайдера. "Кремень" в прошлом туре без шансов уступил ЮКСА – 0:5. Этот результат шокировал многих, потому что до этого молодая команда Климовского играла достойно и так не проваливалась. Смогут ли футболисты "Кремня" отойти от этой неудачи? "Полтава" тоже не впечатлила своей игрой в прошлом туре – 0:0 против "Кудровки". Слишком пассивно в атаке сыграли подопечные Сысенко и дали возможность конкурентам приблизиться. Фаворитом противостояния считаются хозяева, но смогут ли они подтвердить свой статус?

"Металлист 1925"- "Виктория"

16.09.2024. 15:00. Киевская обл. "Арена Левый Берег"

Центральная игра тура будет сыграна на "Арене Левый Берег". Харьковчане в прошлом туре наконец-то впервые в сезоне победили. Подопечные Патрика ван Леувена на выезде обыграли "Металлург" – 2:1. Игра не была идеальной, но результат на табло. Все решило индивидуальное мастерство Юрченко и Сидорова. Однако почему-то пока тренерскому штабу не удается полностью использовать имеющийся кадровый потенциал. "Виктория" в среду не оставила шансов "Мариуполю" – 4:0. Подопечные Бессмертного сыграли солидно и еще раз подтвердили свой прогресс. По кадровому потенциалу преимущество на стороне хозяев, но солиднее в начале сезона играют сумчане. Ожидаем интересного противостояния.