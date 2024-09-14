Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тернопольская Нива уволила главного тренера Евгения Калиниченко
Вместе с Калиниченко команду покинул Игорь Шуховцев
fcnyva.com
После поражения "Нивы Т" от "Прикарпатья" со счетом 0:3 руководство тернопольской "Нивы" уволило главного тренера Евгения Калиниченко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отмечается, что вместе с Калиниченко команду покинул тренер голкиперов Игорь Шуховцев.
Напомним, сейчас тернопольская команда занимает четвертое место в группе А, набрав 7 очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Новый контракт Лунина, возвращение Довбика, потеря очков Александрией. Главные новости за 13 сентября
- Колос может отказаться от подписания легионера из-за медосмотра
- Первая потеря очков Александрии, первый балл для Шищенко в Оболони. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- На подписание Танковского появился главный претендент
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн