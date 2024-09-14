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Тернопольская Нива уволила главного тренера Евгения Калиниченко

Первая лига

Вместе с Калиниченко команду покинул Игорь Шуховцев

Тернопольская Нива уволила главного тренера Евгения Калиниченко

fcnyva.com

Новина українською

После поражения "Нивы Т" от "Прикарпатья" со счетом 0:3 руководство тернопольской "Нивы" уволило главного тренера Евгения Калиниченко.

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Отмечается, что вместе с Калиниченко команду покинул тренер голкиперов Игорь Шуховцев.

Напомним, сейчас тернопольская команда занимает четвертое место в группе А, набрав 7 очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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