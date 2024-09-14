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Чижевский: С президентом общаемся в телефонном режиме, ведь он на фронте

Первая лига

Он в приподнятом настроении из-за побед команды

Чижевский: С президентом общаемся в телефонном режиме, ведь он на фронте

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал результаты команды на старте сезона.

“Перед началом чемпионата ставили своей целью играть в свой лучший футбол в каждом матче. Если будет игра, то результат придет. Хочется удерживать свою победную серию, но для этого нужно много работать. Необходимо соблюдать свой игровой стиль, а не смотреть в таблицу. Футболистам сейчас важно не расслабляться, а продолжать работу. В футболе никто не застрахован от поражения.

С президентом общаемся в телефонном режиме, он ведь на фронте. Президент в приподнятом настроении после последних результатов "Агробизнеса", - сказал Чижевский.

За стартовые пять туров "Агробизнес" набрал 15 очков. Пока команда Чижевского находится на первом месте Группы А Первой лиги, опережая второй "Эпицентр" на семь зачетных пунктов (имеет еще игру в запасе).

Следующий матч "Агробизнес" сыграет против "Нивы" завтра, 15 сентября.

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Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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