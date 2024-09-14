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Чижевский: С президентом общаемся в телефонном режиме, ведь он на фронте
Он в приподнятом настроении из-за побед команды
Фото: ФК Агробізнес
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал результаты команды на старте сезона.
“Перед началом чемпионата ставили своей целью играть в свой лучший футбол в каждом матче. Если будет игра, то результат придет. Хочется удерживать свою победную серию, но для этого нужно много работать. Необходимо соблюдать свой игровой стиль, а не смотреть в таблицу. Футболистам сейчас важно не расслабляться, а продолжать работу. В футболе никто не застрахован от поражения.
С президентом общаемся в телефонном режиме, он ведь на фронте. Президент в приподнятом настроении после последних результатов "Агробизнеса", - сказал Чижевский.
За стартовые пять туров "Агробизнес" набрал 15 очков. Пока команда Чижевского находится на первом месте Группы А Первой лиги, опережая второй "Эпицентр" на семь зачетных пунктов (имеет еще игру в запасе).
Следующий матч "Агробизнес" сыграет против "Нивы" завтра, 15 сентября.
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