Металлист - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность перевести дыхание и качественно подготовиться к очному противостоянию. Харьковчане в нынешнем чемпионате еще не побеждали. "Буковина" в пятом туре дома уступила "Эпицентру" и постарается реабилитироваться за ту неудачу.

Игра начнется в 14.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.