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Металлист - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлист - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Обе команды прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность перевести дыхание и качественно подготовиться к очному противостоянию. Харьковчане в нынешнем чемпионате еще не побеждали. "Буковина" в пятом туре дома уступила "Эпицентру" и постарается реабилитироваться за ту неудачу.

Игра начнется в 14.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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