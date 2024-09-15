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Металлист - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Обе команды прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность перевести дыхание и качественно подготовиться к очному противостоянию. Харьковчане в нынешнем чемпионате еще не побеждали. "Буковина" в пятом туре дома уступила "Эпицентру" и постарается реабилитироваться за ту неудачу.
Игра начнется в 14.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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