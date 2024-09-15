Нива - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После поражения "Нивы" от "Прикарпатья" со счетом 0:3 руководство тернопольского клуба уволило главного тренера Евгения Калиниченко. Радикальные изменения, ведь казалось, что постепенно тернопольский коллектив прогрессирует. "Агробизнес" все свои пять матчей выиграл и лидирует в группе А.

Игра начнется в 16.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.