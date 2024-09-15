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Нива - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Нива - Агробизнес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нива - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

После поражения "Нивы" от "Прикарпатья" со счетом 0:3 руководство тернопольского клуба уволило главного тренера Евгения Калиниченко. Радикальные изменения, ведь казалось, что постепенно тернопольский коллектив прогрессирует. "Агробизнес" все свои пять матчей выиграл и лидирует в группе А.

Игра начнется в 16.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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