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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Металіст 1925

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Сегодня сыграют сразу пять матчей седьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. Интригующее противостояние ожидает в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Прикарпатье". Подопечные Рыпана в прошлом туре разгромили "Ниву", поэтому недооценивать гостей точно не стоит.

Также обращаем внимание на дерби полтавской области. На стадионе "Молодежный" местная "Полтава" будет принимать "Кремень". Смогут ли подопечные Климовского прийти в себя после поражения 0:5 от ЮКСА? На "Арене Левый Берег" харьковский "Металлист 1925" будет принимать "Викторию". Это будет настоящее испытание для подопечных Патрика ван Леувена.

12:00. ЮКСА - "Диназ"

13:00. "Эпицентр" - "Прикарпатье"

14:00. "Мариуполь" - "Кудровка"

14:30. "Полтава" - "Кремень"

15:00. "Металлист 1925" - "Виктория"

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Кремень (Кременчуг) СК Полтава Диназ (Вышгород) Металлист 1925 (Харьков) Виктория (Сумы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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