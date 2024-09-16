Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют сразу пять матчей седьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. Интригующее противостояние ожидает в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Прикарпатье". Подопечные Рыпана в прошлом туре разгромили "Ниву", поэтому недооценивать гостей точно не стоит.

Также обращаем внимание на дерби полтавской области. На стадионе "Молодежный" местная "Полтава" будет принимать "Кремень". Смогут ли подопечные Климовского прийти в себя после поражения 0:5 от ЮКСА? На "Арене Левый Берег" харьковский "Металлист 1925" будет принимать "Викторию". Это будет настоящее испытание для подопечных Патрика ван Леувена.

12:00. ЮКСА - "Диназ"

13:00. "Эпицентр" - "Прикарпатье"

14:00. "Мариуполь" - "Кудровка"

14:30. "Полтава" - "Кремень"

15:00. "Металлист 1925" - "Виктория"