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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Металіст 1925
Сегодня сыграют сразу пять матчей седьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. Интригующее противостояние ожидает в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Прикарпатье". Подопечные Рыпана в прошлом туре разгромили "Ниву", поэтому недооценивать гостей точно не стоит.
Также обращаем внимание на дерби полтавской области. На стадионе "Молодежный" местная "Полтава" будет принимать "Кремень". Смогут ли подопечные Климовского прийти в себя после поражения 0:5 от ЮКСА? На "Арене Левый Берег" харьковский "Металлист 1925" будет принимать "Викторию". Это будет настоящее испытание для подопечных Патрика ван Леувена.
12:00. ЮКСА - "Диназ"
13:00. "Эпицентр" - "Прикарпатье"
14:00. "Мариуполь" - "Кудровка"
14:30. "Полтава" - "Кремень"
15:00. "Металлист 1925" - "Виктория"
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