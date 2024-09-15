Бандура может продолжить карьеру в одном из аутсайдеров Первой лиги

Голкипер Александр Бандура близок к переходу в “Диназ”. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Главный тренер вышгородцев Александр Рябоконь находится в поисках опытного вратаря. 38-летний голкипер выглядит идеальной кандидатурой.

Бандура провел в этом сезоне пять матчей за “Минай”: два в мини-турнире за место в УПЛ и три – в Первой лиге. Недавно закарпатцы разорвали с ним контракт.

"Диназ" находится на восьмом месте из девяти в турнирной таблице группы B. На счету подопечных Рябоконя два очка за четыре матча.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt сообщает, что Бандура уже присоединился к команде.