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Бандура может продолжить карьеру в одном из аутсайдеров Первой лиги
Уровень чемпионата он не изменит
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер Александр Бандура близок к переходу в “Диназ”. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Главный тренер вышгородцев Александр Рябоконь находится в поисках опытного вратаря. 38-летний голкипер выглядит идеальной кандидатурой.
Бандура провел в этом сезоне пять матчей за “Минай”: два в мини-турнире за место в УПЛ и три – в Первой лиге. Недавно закарпатцы разорвали с ним контракт.
"Диназ" находится на восьмом месте из девяти в турнирной таблице группы B. На счету подопечных Рябоконя два очка за четыре матча.
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt сообщает, что Бандура уже присоединился к команде.
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