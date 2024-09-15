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Бандура может продолжить карьеру в одном из аутсайдеров Первой лиги

Первая лига

Уровень чемпионата он не изменит

Бандура может продолжить карьеру в одном из аутсайдеров Первой лиги

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер Александр Бандура близок к переходу в “Диназ”. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Главный тренер вышгородцев Александр Рябоконь находится в поисках опытного вратаря. 38-летний голкипер выглядит идеальной кандидатурой.

Бандура провел в этом сезоне пять матчей за “Минай”: два в мини-турнире за место в УПЛ и три – в Первой лиге. Недавно закарпатцы разорвали с ним контракт.

"Диназ" находится на восьмом месте из девяти в турнирной таблице группы B. На счету подопечных Рябоконя два очка за четыре матча.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt сообщает, что Бандура уже присоединился к команде.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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