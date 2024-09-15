"Получим положительный результат". Голкипер Миная - об игре против Металлиста

Голкипер "Миная" Максим Росул рассказал о том, какие задачи стоят перед "Минаем" и перед ним на этот сезон.

Максим, прежде всего поздравляю с первым "сухарем" на уровне Первой лиги. В поединке против "Эпицентра" (0:0) именно благодаря тебе, по моему мнению, Минаю удалось удержать ничью.

Спасибо. Я бы прежде всего хотел поблагодарить тренера, что дал мне шанс выйти со старта, поверил в меня.

Что касается самой игры, то "Эпицентр" - одна из лучших команд в нашей группе, получить с ними ничью было действительно непросто. Этот клуб, как и наш, тоже стремится по итогам сезона пробиться в УПЛ. Считаю, что ничья была закономерным результатом. Хотя, конечно же, мы стремились к победе.

Что касается чисто моей игры, то, конечно же, я доволен, что отстоял на ноль. Это придает уверенности.

После игры с "Эпицентром" Желько Любенович не намекнул, мол, "парень, готовься уже и на Металлист с первых минут выходить"?

Любенович поблагодарил за хорошую игру, но места в стартовом составе мне не обещал. Я понимаю, что нужно заслужить на это, поэтому добросовестно работаю на каждой тренировке. А кто выйдет против "Металлиста" в основе решать исключительно Любеновичу.

Будем откровенны, в целом новый сезон "Минай" начал плохо. Одна победа в пяти поединках - совсем не то, на что рассчитывали специалисты, болельщики и руководство клуба. В чем главная проблема?

Как по мне, то к нам удача просто повернулась не той стороной. Вот правда. Потому что в целом микроклимат в команде хороший, никаких проблем в клубе, которые бы отвлекали от тренировочного процесса, тоже нет.

Возвращаясь к матчу с "Эпицентром", то уверен, что "сухая" ничья после обидного поражения от тернопольской Нивы (0:2) придаст нам уверенности и, надеюсь, в матче против Металлиста мы тоже получим положительный результат.

Задачу "Миная" на сезон уже озвучивали Пересоляк и Любенович - возвращение в УПЛ. Какая персональная задача на кампанию 2024/25 годов Максима Росула?

Не пропустить ни одного гола. Конечно, это нереально, прекрасно понимаю, но буду стремиться к тому, чтобы пропускать как можно меньше и своей игрой помочь Минаю вернуться в элиту украинского футбола.

Кто лучший вратарь УПЛ по состоянию на сейчас?

Мне нравится, как играет мой бывший одноклубник Саша Кемкин, который сейчас защищает цвета львовских "Карпат". Дмитрий Ризнык из "Шахтера". И, конечно же, Георгий Бущан из "Динамо". Он очень качественный голкипер, как по мне. Вот такая моя тройка лучших стражей ворот в УПЛ, одного не стану выделять.