Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Металлист – Буковина 0:1. Третья в сезоне победа команды Кривенцова
Стартовая игра тура
Фото: ФСК Буковина
В Ужгороде начался седьмой тур Первой лиги сезона 2024/25. "Металлист" принимал черновицкую "Буковину". Харьковчане в нынешнем чемпионате еще не побеждали, но подопечные Анищенко точно не выглядят мальчиками для избиения. "Буковина" стремилась реабилитироваться за поражение от "Эпицентра" – 0:2.
Уже на девятой минуте гости могли открывать счет, но Рыбак парировал удар Гончарука. Через несколько минут харьковчане снова не внимательно сыграли в защите во время стандарта. После подачи с углового расстреливал ворота Шинкаренко, но блестяще сыграл голкипер "Металлиста". С позиционной игрой у гостей были проблемы, но в этом тоже заслуга футболистов харьковского клуба. Казалось, что на перерыв соперники уйдут без голов, но подвел "Металлист" Кайдалов. Даниил сбил Бодню и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 0:1.
После перерыва максимально прагматично играли гости. Однако вряд ли их можно критиковать, ведь главное это результат. У харьковчан сегодня ничего не получалось в заключительной трети поля. Команда Валерия Кривенцова грамотно играла в обороне. Таким образом, минимальная победа гостей.
Первая лига. Группа А. Седьмой тур
"Металлист" - "Буковина" 0:1
Голы: Кольцов (44, пен)
"Металлист": Рыбак, Мизюк, Федоров, Дигтярь, Пидручный, Чидомере, Багачанский, Исаенко, Кайдалов, Луцив, Абрамов
"Буковина": Пономаренко, Безуглый, Бодня, Бусько, Глущук, Гончарук, Морговский, Кольцов, Солдат, Тищенко, Гончаренко
Популярное сейчас
- Довбик забил дебютный гол за Рому: в ворота команды украинца
- Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо и Шахтер не заметили соперников, триумфы Челси и Реала без украинцев, первая победа Фонсеки в Милане. Главные новости за 14 сентября
- Тернопольская Нива уволила главного тренера Евгения Калиниченко
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом