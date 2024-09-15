Первая лига. Металлист – Буковина 0:1. Третья в сезоне победа команды Кривенцова

В Ужгороде начался седьмой тур Первой лиги сезона 2024/25. "Металлист" принимал черновицкую "Буковину". Харьковчане в нынешнем чемпионате еще не побеждали, но подопечные Анищенко точно не выглядят мальчиками для избиения. "Буковина" стремилась реабилитироваться за поражение от "Эпицентра" – 0:2.

Уже на девятой минуте гости могли открывать счет, но Рыбак парировал удар Гончарука. Через несколько минут харьковчане снова не внимательно сыграли в защите во время стандарта. После подачи с углового расстреливал ворота Шинкаренко, но блестяще сыграл голкипер "Металлиста". С позиционной игрой у гостей были проблемы, но в этом тоже заслуга футболистов харьковского клуба. Казалось, что на перерыв соперники уйдут без голов, но подвел "Металлист" Кайдалов. Даниил сбил Бодню и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 0:1.

После перерыва максимально прагматично играли гости. Однако вряд ли их можно критиковать, ведь главное это результат. У харьковчан сегодня ничего не получалось в заключительной трети поля. Команда Валерия Кривенцова грамотно играла в обороне. Таким образом, минимальная победа гостей.

Первая лига. Группа А. Седьмой тур

"Металлист" - "Буковина" 0:1

Голы: Кольцов (44, пен)

"Металлист": Рыбак, Мизюк, Федоров, Дигтярь, Пидручный, Чидомере, Багачанский, Исаенко, Кайдалов, Луцив, Абрамов

"Буковина": Пономаренко, Безуглый, Бодня, Бусько, Глущук, Гончарук, Морговский, Кольцов, Солдат, Тищенко, Гончаренко