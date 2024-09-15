Вспомнил, как тренировался в Айнтрахте и Ювентусе. Максим Росул – о своем этапе карьеры с началом войны

Голкипер "Миная" Максим Росул рассказал о том, как он находился в Европе.

Не так много 18-летних игроков в Украине могут похвастаться тем, что в таком возрасте имеют зарубежную практику. Вы находились в структуре немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта. Как попали в Германию?

В "Айнтрахте" я был достаточно длительное время, а именно - четыре месяца после начала полномасштабной войны. Тренировался с командой U-17. Я сам приехал во Франкфурт и жил там у своего лучшего друга из Украины. С жильем в Германии проблем не было.

Как оказались в структуре клуба? Неужели просто приехали на базу и сказали: "Добрый день меня зовут Максим, возьмите меня в команду"?

С началом войны где-то полгода вообще не было возможности тренироваться в Украине. Поэтому нужно было искать варианты, как не потерять физическую форму и продолжить карьеру.

Отец как-то мне сказал: "Сын, стучи в дверь и тебе откроют". Поэтому, я составил резюме и разослал его в 40 различных клубов из Европы. Ответили только два, один из которых "Айнтрахт". Приехал к ним на просмотр, прошел его и начал тренироваться.

А что за другой клуб?

Впоследствии писали из "Баварии". Однако ответ из мюнхенского клуба мне поступил, уже когда я тренировался с "Айнтрахтом". Они мне предложили тренироваться с младшей командой U-15. Можно подумать, что я какой-то странный, но я отказал "Баварии". Во-первых, меня все на то время устраивало в "Айнтрахте", а во-вторых, я не хотел тренироваться с младшими от себя игроками. Опыта бы я с ними не набрался.

Почему не остались в "Айнтрахте"? Все же клуб из Бундеслиги, с историей, пусть и не "Бавария" или "Боруссия" из Дортмунда, но и не условный "Ауэ" из третьей лиги.

Все очень просто. В "Айнтрахте" мне предложили вариант продолжить тренироваться и играть за другую команду. Не из Бундеслиги, а значительно более низкого дивизиона. Не могу сказать название клуба, извините, потому что просили не разглашать.

И в то же время мне позвонили из "Миная" и предложили играть за юношескую команду и тренироваться с главной. Я взвесил все за и против и вернулся в Украину. И совсем об этом не жалею. Более профессионально выступать за взрослую команду в Украине, чем за молодежную в низшей лиге Германии.

Мне всего 18 лет, контакты в "Айнтрахте" в частности и Германии в целом у меня остались, я свободно общаюсь на английском и понимаю немецкий на базовом уровне, поэтому, в случае чего, еще смогу вернуться в Европу.

Что за история с пребыванием в туринском "Ювентусе"?

Я просто проходил тренировочные сборы с молодежной командой этого клуба. Летом. Две недели. Такие себе курсы повышения квалификации для молодых игроков. Бок о бок тренировался с вратарями 2004 - 2007 годов рождения. Вот так все было, потому что приходилось читать в интернете, мол, я там чуть ли не академию Ювентуса закончил, нет. Закрепиться в "Ювентусе" у меня никакой возможности не было, к сожалению. Хотя, мне сказали, что будут за мной следить.

Получается, в "Баварии" отказали вы, а в "Ювентусе" вам.

Да мне и не отказывали, потому что это был просто тренировочный лагерь, а не просмотр. Кстати, рядом с нами, юниорской командой Юве, тренировалась и главная команда туринского клуба, буквально через одно тренировочное поле. Видел лично Буффона.