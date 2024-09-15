Первая лига. Нива – Агробизнес 2:3. Волевая победа лидера группы А

Лидер группы приехал в гости в Тернополь. "Агробизнес" очень неожиданно все свои пять матчей выиграл. "Нива" в прошлом туре разгромно уступила "Прикарпатью" и после этого тура руководство клуба решило прекратить сотрудничество с главным тренером Калиниченко. Руководил игрой команды сегодня Руслан Уманец.

К сожалению, первая половина встречи не порадовала болельщиков множеством моментов. Борьбы хватало, а вот конструктива в заключительной трети поля было мало. "Агробизнес" всегда прежде всего пытается надежно играть в защите, а вот хозяева должны были играть более активно. Первый тайм завершился без голов. Если вы пропустили первую половину встречи, то вы ничего не потеряли.

На 56-й минуте хозяева открыли счет. Кухарук подал с углового, а Галадей головой пробил в дальний угол – 1:0. Очень быстро подопечные Чижевского сравняли счет. После передачи Войтиховского отличился Кузьмин – 1:1. На 69-й минуте Козак из пределов штрафной пробил в угол и во второй раз вывел "Ниву" вперед – 2:1. После перерыва футбол гораздо интереснее.

В конце встречи настоящий шедевр удался Войтиховскому. Нападающий гостей шикарным ударом в девятку сравнял счет – 2:2. Подвел хозяев Давыдов, получивший вторую желтую. "Агробизнес" очень быстро реализовал численное большинство. Победу гостям принес Роман Толочко – 2:3. Шестая победа лидера группы.

Первая лига. Группа А. Седьмой тур

"Нива" - "Агробизнес" 2:3

Голы: Галадей (56), Козак (69) - Кузьмин (61), Войтиховский (83), Толочко (89)

Удаление: Давыдов (83)

"Нива": Ольховый – Зинь, Слотюк, Бэй, Мудрый, Давыдов, Кухарук, Козак, Сидун, Дорошенко, Галадей

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Билый, Лень, Глоба, Толочко, Теплый, Фомин, Кузьмин, Войтиховский