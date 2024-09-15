Вирт возглавит клуб из Первой лиги - источник

По информации Sport.ua, украинский тренер Юрий Вирт в ближайшее время должен возглавить тернопольскую "Ниву", которая играет в Первой лиге.

Из-за неудовлетворительных результатов клуб решил уволить главного тренера Евгения Калиниченко.

Напомним, последним местом работы Вирта был "Звягель", которого он вывел в Первую лигу. Однако из-за того, что житомирский клуб потерял профессиональный статус, специалисту пришлось снова искать работу.

Тернопольская "Нива" занимает 6-е место из 8-ми в группе А Первой лиги. За первые 6 туров команда заработала 4 очка.

