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Кудровка начала сотрудничество с экс-ассистентом главного тренера Вереса
Новый вызов для специалиста
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"Кудровка" объявила о назначении Сергея Тарана на должность помощника наставника клуба Василия Баранова.
"Тренер, имеющий за плечами большой опыт и знания. В июне 2015 года он стал помощником тренера в штабе Сергея Лавриненко, возглавлявшего "Зирку". Вместе с ней одержал победу в Первой лиге чемпионата Украины и вывел команду в Премьер-лигу. работал в штабе петровского "Ингульца", где помог команде стать бронзовым призером Первой лиги в 2019 году.
В 2018-2019 годах был финалистом Кубка Украины, где кировоградская команда уступила "Шахтеру". С 2022 года занимал должность ассистента тренера в футбольном клубе "Верес", - говорится в сообщении.
"Кудровка" занимает четвертое место в турнирной таблице группы B Первой лиги.
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