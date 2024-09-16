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Первая лига. ЮКСА – Диназ 5:0. Крестоносцев не остановить
Стартовая игра понедельника
Фото: ФК ЮКСА
ЮКСА в прошлом туре не оставила шансов "Кремню" – 5:0. Победа позволила подопечным Чирикала приблизиться вплотную к лидеру группы.Команда из Вышгорода находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. Под руководством Рябоконя "Диназ" еще не побеждал. За гостей сегодня дебютировал 38-летний голкипер Александр Бандура.
Начало встречи шокировало гостей. На 55-й секунде Рамон воспользовался ошибкой в защите и реализовал выход один на один – 1:0. Легионер ЮКСА продолжает свою голевую серию. На седьмой минуте после подачи с фланга Казаков ударом головой увеличил преимущество хозяев. Еще до перерыва счет стал разгромным. Подопечные Чирикала успели отличиться еще дважды. Дубль в свой актив записал Казаков, а также забил Венди – 4:0. Такого разгрома мало кто ожидал.
Второй тайм уже превратился в формальность. Точку в матче на 90+3 минуте поставил Матеус. В итоге разгромна победа крестоносцев. ЮКСА к матчу "Полтавы" выходит на первое место.
Первая лига. Группа Б. Седьмой тур
ЮКСА - "Диназ" 5:0
Голы: Рамон (1), Казаков (7, 31), Венди (24), Матеус (90+3)
ЮКСА: Федотов – Дедяев, Юзефович, Мехнев, Зозуля, Казаков, Харченко, Рамон, Евдомиков, Габриэль, Венди
"Диназ": Бандура - Котуха, Вовкун, Романчук, Литвинов, Огиря, Чепурненко, Соловьев, Картушов, Новиков, Кулик
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