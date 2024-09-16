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Первая лига. Эпицентр – Прикарпатье 3:0. Бенефис Кравчука
Без интриги
Фото: ФК Епіцентр
"Прикарпатье" в прошлом туре разгромило "Ниву" – 3:0. Для подопечных Рыпана это была дебютная победа в нынешнем сезоне. Хозяева остаются на втором месте в группе.
Уже на 11-й минуте после контратаки хозяева открыли счет. Кравчук на скорости ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 1:0. Для Даниила это пятый гол в чемпионате. В середине первого тайма подопечные Нагорняка увеличили свое преимущество. Кравчук из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 2:0. Даниил снова проявил свои бомбардирские качества. Неудачный первый тайм для гостей.
В середине второй половины встречи подопечные Нагорняка сняли все вопросы о победителе. Климец отдал, а Процив мастерски пробил в дальний угол – 3:0. Шикарную возможность забить гол престижа потерял Цюцюра, не реализовавший пенальти. Таким образом, разгромна победа хозяев.
Первая лига. Группа А. Седьмой тур
"Эпицентр" - "Прикарпатье" 3:0
Голы: Кравчук (11, 27), Процив (62)
Нереализованный пенальти: Цюцюра (64)
"Эпицентр": Билык - Савчук, Григоращук, Климец, Танчик, Липовуз, Запорожец, Миронюк, Процев, Равлик, Кравчук
"Прикарпатье": Бобинец – Швец, Француз, Демков, Соловьев, Рудюк, Бучакчийский, Радульский, Стадник, Цюцюра, Хома
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