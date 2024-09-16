Первая лига. Эпицентр – Прикарпатье 3:0. Бенефис Кравчука

"Прикарпатье" в прошлом туре разгромило "Ниву" – 3:0. Для подопечных Рыпана это была дебютная победа в нынешнем сезоне. Хозяева остаются на втором месте в группе.

Уже на 11-й минуте после контратаки хозяева открыли счет. Кравчук на скорости ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 1:0. Для Даниила это пятый гол в чемпионате. В середине первого тайма подопечные Нагорняка увеличили свое преимущество. Кравчук из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 2:0. Даниил снова проявил свои бомбардирские качества. Неудачный первый тайм для гостей.

В середине второй половины встречи подопечные Нагорняка сняли все вопросы о победителе. Климец отдал, а Процив мастерски пробил в дальний угол – 3:0. Шикарную возможность забить гол престижа потерял Цюцюра, не реализовавший пенальти. Таким образом, разгромна победа хозяев.

Первая лига. Группа А. Седьмой тур

"Эпицентр" - "Прикарпатье" 3:0

Голы: Кравчук (11, 27), Процив (62)

Нереализованный пенальти: Цюцюра (64)

"Эпицентр": Билык - Савчук, Григоращук, Климец, Танчик, Липовуз, Запорожец, Миронюк, Процев, Равлик, Кравчук

"Прикарпатье": Бобинец – Швец, Француз, Демков, Соловьев, Рудюк, Бучакчийский, Радульский, Стадник, Цюцюра, Хома