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Первая лига. Мариуполь – Кудровка 0:0. Подопечные Баранова продлили свою серию без поражений

Первая лига

Очень много борьбы

Первая лига. Мариуполь – Кудровка 0:0. Подопечные Баранова продлили свою серию без поражений

Фото: ФК Кудрівка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре подопечные Олега Красноперова разочаровали своих болельщиков. "Мариуполь" без шансов уступил "Виктории" - 0:4. "Кудровка" под руководством Баранова еще не проигрывала: победа и ничья.

В начале встречи спас хозяев от существенных проблем Караващенко. Голкипер в прыжке парировал удар Теплякова в дальний угол. Приазовцы больше контролировали мяч, но не удавалось довести свои атаки до логического завершения. Вспомнить можно разве что удар Петренко выше ворот. На перерыв соперники ушли без голов. Слишком мало в атаке создали футболисты обеих команд.

Во второй половине встречи команды поочередно владели мячом, но работы у голкиперов не было. Слишком прямолинейно играли футболисты обеих команд в заключительной трети поля. В итоге игра так и завершилась без голов.

Первая лига. Группа Б. Седьмой тур

"Мариуполь" - "Кудровка" 0:0

"Мариуполь": Караващенко, Харжевский, Жовтенко, Терехов, Фатеев, И. Зубков, Савин, Задоя, Богданов, Пентелейчук, Петренко

"Кудровка": Яшков, Рогозинский, Мамросенко, Затемков, Чередниченко, Думанюк, Сторчоус, Евтушенко, Коркишко, Тепляков, Легостаев

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