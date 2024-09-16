Первая лига. Полтава – Кремень 4:2. Полтавчане возвращают себе лидерство

"Кремень" в прошлом туре потерпел сокрушительное поражение от ЮКСА - 0:5. Подопечные Климовского меньше всех голов в группе забили и занимают последнее место. "Полтава" неделю назад не смогла переиграть "Кудровку" и в случае потери очков опустится на второе место.

В первой половине встречи больше играли первым номером хозяева, но акцентированности их атакам не хватало. Слишком много сумбура было в игре подопечных Сысенко. Гости прогнозируемо стремились прежде всего внимательно играть в защите, но и к своим воротам не прижимались. К сожалению, моментов было мало. Также стоит отметить шквальный ветер, который тоже мешал футболистам. Много атаковали хозяева поля и добились своего после углового. После подачи Одарюка отличился Мисюра – 1:0. Защитник "Полтавы" продемонстрировал свое мастерство и элегантно переправил мяч в угол. Перед самым перерывом Мисюра опять же после подачи с углового отличился. На этот раз защитник первым оказался на мяче и расстрелял ворота – 2:0.

В середине второго тайма впервые за пять матчей подопечные Сысенко пропустили. Трофимюк ассистировал, а Молько забил уже в пустые ворота – 2:1. На 67-й минуте после прострела Галенкова срезал мяч в свои ворота Боровский - 3:1. Очень досадный эпизод для защитника "Кремня". Как ни странно, но наименее результативная команда группы забила еще. После стандарта отличился Дыхтярук - 3:2.

На 83-й минуте Марусич увеличил преимущество "Полтавы", хотя казалось, что он подыграл себе рукой - 4:2. Таким образом, "Полтава" возвращается на первое место.

Первая лига. Группа Б. Седьмой тур

"Полтава" - "Кремень" 4:2

Голы: Мисюра (37, 45+3), Боровский (67, автогол), Марусич (83) - Молько (60), Дыхтярук (75)

"Полтава": Восконян, Бужин, Пидлепич, Мисюра, Даниленко, Коцюмака, Плахтыр, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

"Кремень": Матус, Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Златьев, Жданович, Прокопчук, Молько, Трофимюк