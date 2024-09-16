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38-летний Бандура нашел новое место продолжения карьеры

Первая лига

Уже и состоялся дебют

38-летний Бандура нашел новое место продолжения карьеры

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Опытный голкипер Александр Бандура перешел в "Диназ". Об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.

38-летний футболист уже даже успел дебютировать за новый клуб в матче 7-го тура Первой лиги, в котором вышгородцы уступили ЮКСА со счетом 0:5.

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Напомним, ранее Бандура выступал за "Минай", контракт с которым он расторг в сентябре.

Также Александр защищал цвета "Спартака" (Сумы), "Явора" (Краснополье), "Таврии", "Крымтеплицы", донецкого "Металлурга", "Стали", "Вереса", "Львова" и "Руха".

"Диназ" занимает восьмое место в турнирной таблице группы B Первой лиги.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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