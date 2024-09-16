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38-летний Бандура нашел новое место продолжения карьеры
Уже и состоялся дебют
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Опытный голкипер Александр Бандура перешел в "Диназ". Об этом сообщает официальный сайт ПФЛ.
38-летний футболист уже даже успел дебютировать за новый клуб в матче 7-го тура Первой лиги, в котором вышгородцы уступили ЮКСА со счетом 0:5.
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Напомним, ранее Бандура выступал за "Минай", контракт с которым он расторг в сентябре.
Также Александр защищал цвета "Спартака" (Сумы), "Явора" (Краснополье), "Таврии", "Крымтеплицы", донецкого "Металлурга", "Стали", "Вереса", "Львова" и "Руха".
"Диназ" занимает восьмое место в турнирной таблице группы B Первой лиги.
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