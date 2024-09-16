Первая лига. Металлист 1925 – Виктория 2:0. Вторая подряд победа

В самом ожидаемом матче седьмого тура Первой лиги "Металлист 1925" принимал "Викторию". Харьковчане на прошлой неделе впервые в этом сезоне победили. "Виктория" тоже подходила к этому матчу на фоне эмоционального подъема после победы над "Мариуполем" - 4:0.

Судьбу первой половины встречи решил эпизод, произошедший на 16-й минуте. Стень подал, а Юрченко головой переправил мяч в сетку – 1:0. Владлен забивает в третьем матче подряд.

Сразу после перерыва сумчане бросились отыгрываться, но много сумбура было в их игре. Шикарную возможность сравнять счет потерял Данилюк, выигравший верховую борьбу и пробивший мимо ворот. Слишком много свободных зон давали подопечные ван Леувена своим соперникам.

На 73-й минуте подвел свою команду Сасовский. Максим сбил Капинуса и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Чурко – 2:0. После этого вернуться в игру сумчане не смогли. Вторая в сезоне победа "Металлиста 1925".

Первая лига. Группа Б. Седьмой тур

"Металлист 1925" - "Виктория" 2:0

Голы: Юрченко (16), Чурко (75, пен)

"Металлист 1925": Варакута, Капинус, Имереков, Салюк, Снурницын, Мафвента, Борячук, Чурко, Юрченко, Стень, Бугай

"Виктория": Литвиненко, Ульянов, Новотрясов, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Рябый, Паламар, Машталир, Кныш, Ныч