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Голкипер Миная: "Крысы" в команде нет, матч против Нивы никто не сдавал

Первая лига
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Максим Росул высказался о скандале после матча Минай - Нива

Голкипер Миная: "Крысы" в команде нет, матч против Нивы никто не сдавал

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Голкипер "Миная" Максим Росул высказался относительно матча Первой лиги против "Нивы" из Тернополя (0:2), вокруг которого ходили слухи о возможном договорном характере поединка.

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"Конечно же, все эти новости о «договорном» матче читают и знают, но мы с ними не обращаем внимания, потому что знаем, что "крысы", предателя, в "Минае" нет. Никто поединок против тернопольской "Нивы" не сдавал.

Нас на днях всех собрал Любенович и сказал: "Ребята, не обращайте внимания на слухи и не переживайте. Наш клуб не замешан ни в каких матчах на контору. Все это просто ложь". Даже обидно читать такое о "Минае" как-то. Кто и зачем ее распространил, новость эту, пока не ясно, но, повторюсь, мы этого не считаем и сконцентрированы на футболе", - рассказал Росул.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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