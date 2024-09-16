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Голкипер Миная: "Крысы" в команде нет, матч против Нивы никто не сдавал
Максим Росул высказался о скандале после матча Минай - Нива
instagram.com/minaj_footballclub
Голкипер "Миная" Максим Росул высказался относительно матча Первой лиги против "Нивы" из Тернополя (0:2), вокруг которого ходили слухи о возможном договорном характере поединка.
"Конечно же, все эти новости о «договорном» матче читают и знают, но мы с ними не обращаем внимания, потому что знаем, что "крысы", предателя, в "Минае" нет. Никто поединок против тернопольской "Нивы" не сдавал.
Нас на днях всех собрал Любенович и сказал: "Ребята, не обращайте внимания на слухи и не переживайте. Наш клуб не замешан ни в каких матчах на контору. Все это просто ложь". Даже обидно читать такое о "Минае" как-то. Кто и зачем ее распространил, новость эту, пока не ясно, но, повторюсь, мы этого не считаем и сконцентрированы на футболе", - рассказал Росул.
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