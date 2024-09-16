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"Тернополь должен иметь команду в УПЛ", - Вирт подтвердил свое назначение главным тренером Нивы

Первая лига
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Юрий Вирт - новый главный тренер Нивы

"Тернополь должен иметь команду в УПЛ", - Вирт подтвердил свое назначение главным тренером Нивы

instagram.com/nyvaternopil

Новина українською

Украинский тренер Юрий Вирт подтвердил, что он возглавил тернопольскую "Ниву", которая играет в Первой лиге.

Также тренер рассказал о целях и задачах, которые ставит руководство перед ним и командой.

– Какие у вас изменения в жизни?

– Вернулся, можно сказать, в свое русло – на тренерский мостик. Сегодня я был представлен в роли главного тренера тернопольской "Нивы", уже провел первую тренировку. Поэтому готовимся к игре.

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– Какие задачи стоят перед проектом "Нива" Тернополь и перед вами лично? Старт чемпионата у "Нивы" достаточно скромный – 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

– Знаете, я вчера был на матче против "Агробизнеса". Команда уступила 2:3, но показала очень хороший футбол, в конце только пропустили 2 мяча. Думаю, что команда вчера заслужила победу, но в футболе такое бывает. Потому мне понравилась игра.

Да, где-то не хватает сегодня нам результата, который хотят руководители клуба, и поэтому мы постараемся в короткие сроки поправить свое турнирное положение, ведь руководители очень амбициозные.

Думаю, в этом сезоне мы должны бороться за выход в первую восьмерку. Думаю, что на следующий сезон руководители поставят еще большее задание. Думаю, что такой город как Тернополь должен иметь команду в УПЛ.

– А что у вас за команда? Молодая, перспективная или возрастная?

– Большинство игроков – молодые, но я не могу сказать, что у нас 17-18-летние. Все-таки это 20-21-22, есть и опытные футболисты – такие как Кухарук, Слотюк. Но большинство футболистов – в возрастной категории от 20 до 24 лет.

Действительно должны воспитывать эту молодежь, и если будет приглашение от гранда украинского футбола или команды УПЛ – думаю, руководители будут отпускать, пусть футболисты играют в УПЛ. Но, как мы говорили, еще раз возвращаюсь к тому, что должны сделать команду, которая должна бороться за выход в УПЛ.

– Реально ли в этом сезоне побороться за выход в УПЛ?

– Лидеры уже вырисовываются, но есть еще 3-4 место, можем побороться действительно. Потому что вчерашний лидер "Агробизнес" – я не могу сказать, что он сильнее тернопольской "Нивы".

Я сегодня с футболистами разговаривал и говорил им: "Вы ничем не хуже команды из Волочиска. Она набрала 18 очков в 6 матчах, но мы ничем не уступаем ни по игре, ни по составу".

Но оказывается, что у нас 4 очка, поэтому где-то команда недорабатывала, где-то команда вчера могла не допускать таких ошибок и одержать победу. Мы с футболистами побеседовали, и они со мной соглашаются. Потенциал у команды есть.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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