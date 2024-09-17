Чижевский - о волевой победе против Нивы Т: Думаю, болельщикам понравилось

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал матч против тернопольской "Нивы" в матче 7-го тура Первой лиги (3:2).

"Все видели, была очень тяжелая игра, потому что постоянно по ходу игры надо было отыгрываться. Но благодарен своим футболистам, что нашли силы и дожали эту команду.

Нам всегда трудно было в Тернополе играть. Кажется, ни разу не выигрывали здесь. Самое главное, что есть результат, и неплохая игра получилась. Я думаю, болельщикам понравилось, идем дальше.

Понятно, что выпустили свежих футболистов, добавили скорости, добавилась острота. Забили хорошие мячи. Войтиховский хороший мяч забил, и второй мяч - сравняли. Так же хорошая атака была. Я доволен игрой", - сказал Чижевский.