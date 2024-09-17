  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Чижевский - о волевой победе против Нивы Т: Думаю, болельщикам понравилось
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чижевский - о волевой победе против Нивы Т: Думаю, болельщикам понравилось

Первая лига

Слова специалиста после тяжелой игры

Чижевский - о волевой победе против Нивы Т: Думаю, болельщикам понравилось

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал матч против тернопольской "Нивы" в матче 7-го тура Первой лиги (3:2).

"Все видели, была очень тяжелая игра, потому что постоянно по ходу игры надо было отыгрываться. Но благодарен своим футболистам, что нашли силы и дожали эту команду.

Нам всегда трудно было в Тернополе играть. Кажется, ни разу не выигрывали здесь. Самое главное, что есть результат, и неплохая игра получилась. Я думаю, болельщикам понравилось, идем дальше.

Понятно, что выпустили свежих футболистов, добавили скорости, добавилась острота. Забили хорошие мячи. Войтиховский хороший мяч забил, и второй мяч - сравняли. Так же хорошая атака была. Я доволен игрой", - сказал Чижевский.

За 6 игр "Агробизнес" набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы.

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: Металлист 1925 растет как команда
yellow-arrow
"Тернополь должен иметь команду в УПЛ", - Вирт подтвердил свое назначение главным тренером Нивы
yellow-arrow
Голкипер Миная: "Крысы" в команде нет, матч против Нивы никто не сдавал
Александр Чижевский Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Агробізнес
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости