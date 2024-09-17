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Чижевский - о волевой победе против Нивы Т: Думаю, болельщикам понравилось
Слова специалиста после тяжелой игры
Фото: dynamo.kiev.ua
Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал матч против тернопольской "Нивы" в матче 7-го тура Первой лиги (3:2).
"Все видели, была очень тяжелая игра, потому что постоянно по ходу игры надо было отыгрываться. Но благодарен своим футболистам, что нашли силы и дожали эту команду.
Нам всегда трудно было в Тернополе играть. Кажется, ни разу не выигрывали здесь. Самое главное, что есть результат, и неплохая игра получилась. Я думаю, болельщикам понравилось, идем дальше.
Понятно, что выпустили свежих футболистов, добавили скорости, добавилась острота. Забили хорошие мячи. Войтиховский хороший мяч забил, и второй мяч - сравняли. Так же хорошая атака была. Я доволен игрой", - сказал Чижевский.
За 6 игр "Агробизнес" набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы.
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