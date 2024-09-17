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Ван Леувен: Металлист 1925 растет как команда
Наставник отметил прогресс
Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен ответил на вопрос, видит ли он прогресс в понимании игроками его философии.
"Еще не то, что я хочу видеть в итоге. Мы работаем вместе меньше месяца, они ежедневно пытаются демонстрировать свой уровень. Я не видел ни одной тренировки, где они бы не демонстрировали свой уровень. При этом мы растем как команда, наш тренерский штаб делает все для того, чтобы еще лучше играть.
Еще есть определенные моменты, когда сопернику удается перехватывать инициативу, этот момент мы должны убрать, мы должны владеть мячом и контролировать игру", - цитирует специалиста пресс-служба харьковчан.
В последнем туре Первой Лиги "Металлист 1925" одержал победу над "Викторией" со счетом 2:0.
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