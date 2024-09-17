В УАФ заявили, что на матч Минай - Нива не было подозрительного движения ставок

6 сентября 2024 года в матче 5-го тура Первой лиги " Минай " проиграл тернопольской "Ниве" со счетом 0:2. После матча украинские инсайдеры сообщили о якобы аномальным движении ставок на игре на азиатском букмекерском рынке, а в "Минае" после этой встречи развернули расследование по сдаче матча с "Нивой".

Впрочем, как сообщили в УАФ, специалисты провели расследование после обращения закарпатского клуба и не выявили нарушений.