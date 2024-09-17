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В УАФ заявили, что на матч Минай - Нива не было подозрительного движения ставок

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В УАФ заявили, что на матч Минай - Нива не было подозрительного движения ставок

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

6 сентября 2024 года в матче 5-го тура Первой лиги "Минай" проиграл тернопольской "Ниве" со счетом 0:2. После матча украинские инсайдеры сообщили о якобы аномальным движении ставок на игре на азиатском букмекерском рынке, а в "Минае" после этой встречи развернули расследование по сдаче матча с "Нивой".

Впрочем, как сообщили в УАФ, специалисты провели расследование после обращения закарпатского клуба и не выявили нарушений.

"Минай" обратился в комитет этики и честной игры с подозрением, что их игроки играли нечестно. Попросили специалистов проверить, было ли подозрительное движение ставок/коэффициентов.

На букмекерских рынках, где можно было ставить значительные деньги, этого матча даже не было в линии. Анализ показал, что никаких других подозрительных движений не было.

Всю собранную информацию сотрудники службы внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований передали в "Минай", - говорится в сообщении УАФ.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 21:05
Це криптошахраї з "фейк-металіста" гадять .... хочуть , щоб МИНАЙ знявся, а там Пазік "порішає" заявити зараз в УПЛ....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
17.09.2024 в 21:05
Це криптошахраї з "фейк-металіста" гадять .... хочуть , щоб МИНАЙ знявся, а там Пазік "порішає" заявити зараз в УПЛ....
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енгельс гассанович (Тернопіль)
17.09.2024 в 20:22
Може ставок і не було, але за день до гри фавбет давав на перемогу Ниви коф.4, після обіду вони зняли гру з лінії. В день гри v bet на Ниву вже давав 1.8. Як на мене дивні рухи були, але нашим клеркам не треба морочити собі голову, легше сказати що все чисто.
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