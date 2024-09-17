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В УАФ заявили, что на матч Минай - Нива не было подозрительного движения ставок
Все чисто
instagram.com/minaj_footballclub
6 сентября 2024 года в матче 5-го тура Первой лиги "
Впрочем, как сообщили в УАФ, специалисты провели расследование после обращения закарпатского клуба и не выявили нарушений.
"Минай" обратился в комитет этики и честной игры с подозрением, что их игроки играли нечестно. Попросили специалистов проверить, было ли подозрительное движение ставок/коэффициентов.
На букмекерских рынках, где можно было ставить значительные деньги, этого матча даже не было в линии. Анализ показал, что никаких других подозрительных движений не было.
Всю собранную информацию сотрудники службы внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований передали в "Минай", - говорится в сообщении УАФ.
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