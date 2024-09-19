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Встреча аутсайдеров в Демидове. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Первая лига

Стартовая игра тура

Встреча аутсайдеров в Демидове. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Фото: ФК Кремінь

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра в Демидове начинается восьмой тур Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояния между "Диназом" и "Кремнем".

Группа Б

"Диназ" - "Кремень"

20.09.2024. 14:00. "Диназ". Демидов

Предпоследняя команда группы будет принимать последнюю. Соперники в нынешнем сезоне еще не побеждали. "Диназ" в прошлом туре без шансов уступил ЮКСА – 0:5. Неудачно дебютировал за вышгородцев 38-летний Александр Бандура. Очень много вопросов защитникам, которые сыграли не внимательно. Пока у Александра Рябоконя не получается сформировать боеспособный коллектив, который будет добиваться результата."Диназ" остается наименее результативной командой группы – три гола. "Кремень" тоже проиграл, но подопечные Климовского дали бой "Полтаве" – 2:4. Для молодой команды два забитых мяча это уже достижение, ведь с игрой в атаке у них в этом сезоне существенные проблемы.

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