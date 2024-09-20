Игра тура в Волочиске, дебют Вирта. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют четыре матча восьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний, которые обещают быть интересными.

Группа

"Подолье" -"Нива"

21.09.2024. 14:00. "Подолье". Хмельницкий

Коллектив из Хмельницкого прошлый тур пропускал, и эта пауза должна была пойти команде на пользу. "Подолье" никак не может занести себе старт сезона. Подопечные Костышина сейчас занимают седьмое место, ведь отняли очки за победу над снявшимся с чемпионата "Хустом". В Хмельницком в качестве тренера "Нивы" будет дебютировать Юрий Вирт. "Нива" в прошлом туре уступила "Агробизнесу", хотя дважды вела в счете. В случае победы хозяева могут обойти коллектив из Тернополя в таблице. Отметим, что из-за дисквалификации гостям не сможет помочь Сергей Давыдов.

"Агробизнес" - "Эпицентр"

21.09.2024. 15:00. "Юность". Волочиск

Лидер группы будет принимать вторую команду. Безусловно, это центральная игра всего тура. "Агробизнес" выиграл все шесть матчей и это впечатляющий результат. В прошлом туре были все шансы на то, что серия прервется, но подопечные Чижевского продемонстрировали характер и в волевом стиле обыграли "Ниву" - 3:2. "Эпицентр" дома разгромил "Прикарпатье" – 3:0. С наилучшей стороны себя снова проявил Даниил Кравчук, отличившийся дублем. "Эпицентр" не пропускает голов в чемпионате в течение 371 минуты. Очень непростое испытание ожидает лидера группы.

Группа Б

"Металлург" - ЮКСА

21.09.2024. 12:00. Запорожье. "Славутич Арена"

Запорожцы прошлый тур пропускали. На данный момент "Металлург" имеет в своем активе пять очков и занимает седьмое место. В защите подопечные Шаповалова в предыдущих турах играли неплохо, а вот над завершением атак еще предстоит работать. ЮКСА в последнее время впечатляет. Подопечные Чирикала два предыдущих матча выиграли со счетом 5:0. Десять забитых голов и ни одного пропущенного. С наилучшей стороны проявляют себя легионеры "крестоносцев" Венди и Рамон. Против такого соперника хозяевам будет непросто, но надеемся на конкурентный футбол в Запорожье.

"Кудровка" - "Металлист 1925"

21.09.2024. 13:00. "Юбилейный". Буча

"Кудровка" под руководством Баранова еще не проигрывала: две ничьи и победа. Коллектив из Черниговской области существенно прибавил в защите, но и об атаке не забывает. В прошлом туре во втором тайме "Кудровка" имела все шансы вырывать победу в матче с "Мариуполем", но свои моменты не реализовали. "Металлист 1925" наконец-то начал достигать результата. Харьковчане выиграли два предыдущих матча, но все же пока рано говорить о качественном футболе в исполнении подопечных Патрика ван Леувена. Моментами команда играет неплохо, но стоит отметить провалы в течение матчей. Сможет ли "Кудровка" продолжить свою серию без поражений?