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Новый выпуск программы Украина футбольная

Первая лига

Гость программы - Иван Кривошеенко

Новый выпуск программы Украина футбольная

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Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 17.09.2024 г.

Гость программы – бывший украинский футболист и ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.

В выпуске:

  • "Агробизнес" вне конкуренции, "Буковина" и "Металлист 1925" набрали ход;
  • Звездный "Диназ" результатами не впечатляет, Юрий Вирт возвращается в игру;
  • Вторая лига: "Колос-2" возглавил Группу Б, "Движение-2" нанесло первое поражение "Пробою".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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