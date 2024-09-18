Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы Украина футбольная
Гость программы - Иван Кривошеенко
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 17.09.2024 г.
Гость программы – бывший украинский футболист и ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- "Агробизнес" вне конкуренции, "Буковина" и "Металлист 1925" набрали ход;
- Звездный "Диназ" результатами не впечатляет, Юрий Вирт возвращается в игру;
- Вторая лига: "Колос-2" возглавил Группу Б, "Движение-2" нанесло первое поражение "Пробою".
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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