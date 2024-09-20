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Диназ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - Кремень: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кремінь
В Демидове предпоследняя команда группы Б Первой лиги будет принимать последнюю. Соперники в нынешнем сезоне еще не побеждали и когда как ни в очном противостоянии прерывать эту серию. В прошлом туре "Диназ" без шансов уступил ЮКСА - 0:5, а "Кремень" в дерби проиграл "Полтаве" - 2:4.
Игра начнется в 14.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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