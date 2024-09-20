Диназ - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Демидове предпоследняя команда группы Б Первой лиги будет принимать последнюю. Соперники в нынешнем сезоне еще не побеждали и когда как ни в очном противостоянии прерывать эту серию. В прошлом туре "Диназ" без шансов уступил ЮКСА - 0:5, а "Кремень" в дерби проиграл "Полтаве" - 2:4.

Игра начнется в 14.00. Смотреть трансляцию можно на Divisport.