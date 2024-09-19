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Дарья Билодид стала амбассадором Металлиста 1925. ФОТО. ВИДЕО
Накануне спортсменка посетила тренировочную базу клуба
metalist1925.com
Известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Билодид, стала амбассадором "
Накануне спортсменка посетила тренировочную базу клуба, где встретилась с футболистками "Металлиста 1925" и руководителями клуба.
"Для меня это новый опыт взаимодействия, который действительно интригует. Ведь я буду поддерживать своих коллег, спортсменов и спортсменок, а они, надеюсь, будут меня поддерживать. Я рассчитываю, что мой спортивный опыт поможет одерживать победы "Металлисту 1925" в будущем. С удовольствием, по возможности, буду приходить на матчи и поддерживать "Металлист 1925", - рассказала Билодид.
В клубе разделяют ожидания спортсменки и рассчитывают, что скоро она попробует себя в другом виде спорта, сменив боевое искусство на командную игру с мячом.
Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун вручил Билодид именную клубную футболку, а Дарья подарила "Металлисту 1925" свое соревновательное кимоно с автографом.
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