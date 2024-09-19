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Дарья Билодид стала амбассадором Металлиста 1925. ФОТО. ВИДЕО

Первая лига
Обновлено

Накануне спортсменка посетила тренировочную базу клуба

Дарья Билодид стала амбассадором Металлиста 1925. ФОТО. ВИДЕО

metalist1925.com

Новина українською

Известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Билодид, стала амбассадором "Металлиста 1925".

Накануне спортсменка посетила тренировочную базу клуба, где встретилась с футболистками "Металлиста 1925" и руководителями клуба.

"Для меня это новый опыт взаимодействия, который действительно интригует. Ведь я буду поддерживать своих коллег, спортсменов и спортсменок, а они, надеюсь, будут меня поддерживать. Я рассчитываю, что мой спортивный опыт поможет одерживать победы "Металлисту 1925" в будущем. С удовольствием, по возможности, буду приходить на матчи и поддерживать "Металлист 1925", - рассказала Билодид.

В клубе разделяют ожидания спортсменки и рассчитывают, что скоро она попробует себя в другом виде спорта, сменив боевое искусство на командную игру с мячом.

Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун вручил Билодид именную клубную футболку, а Дарья подарила "Металлисту 1925" свое соревновательное кимоно с автографом.

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Металлист 1925 (Харьков) Дарья Билодид
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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