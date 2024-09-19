Дарья Билодид стала амбассадором Металлиста 1925. ФОТО. ВИДЕО

Известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Билодид, стала амбассадором " Металлиста 1925 ".

Накануне спортсменка посетила тренировочную базу клуба, где встретилась с футболистками "Металлиста 1925" и руководителями клуба.

"Для меня это новый опыт взаимодействия, который действительно интригует. Ведь я буду поддерживать своих коллег, спортсменов и спортсменок, а они, надеюсь, будут меня поддерживать. Я рассчитываю, что мой спортивный опыт поможет одерживать победы "Металлисту 1925" в будущем. С удовольствием, по возможности, буду приходить на матчи и поддерживать "Металлист 1925", - рассказала Билодид.

В клубе разделяют ожидания спортсменки и рассчитывают, что скоро она попробует себя в другом виде спорта, сменив боевое искусство на командную игру с мячом.

Вице-президент "Металлиста 1925" Юрий Коротун вручил Билодид именную клубную футболку, а Дарья подарила "Металлисту 1925" свое соревновательное кимоно с автографом.