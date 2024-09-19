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Вице-президент Металлиста 1925: Уверен, что Билодид сможет помочь клубу и на футбольном поле
Известная дзюдоистка стала амбассадором харьковского клуба
metalist1925.com
Известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Дарья Билодид, стала амбассадором "Металлиста 1925".
Вице-президент харьковского клуба Юрий Коротун прокомментировал начало сотрудничества со спортсменкой.
"Дарья Билодид – это, безусловно, одна из лучших украинских спортсменок. Нам очень приятно, что она согласилась присоединиться к семье "Металлиста 1925".
Таким образом, мы окружаем наши команды лучшими спортсменами, чтобы наши футболисты и футболистки могли перенимать выдающийся победный опыт. Можем припомнить и золотоносную саблю Ольги Харлан, недавно объявленное сотрудничество с "Харьковскими Соколами".
Я уверен, что Дарья Билодид сможет помочь "Металлисту 1925" не только, передавая опыт побед, но и непосредственно на футбольном поле. У нас отличная женская команда, но еще одна выдающаяся спортсменка точно не будет лишней в ее составе", - сказал Коротун.
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