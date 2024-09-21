Мариуполь едет в гости к лидеру. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще два матча восьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний в Минае и Полтаве.

Группа А

"Минай" - "Металлист"

22.09.2024. 15:00. "Минай". Минай

Четвертая команда группы будет принимать восьмую. "Минай" прошлый тур пропускал и эта пауза должна была пойти на пользу команде, не слишком удачно выступающей в последнее время. Победа, два поражения и две ничьи – таковы результаты подопечных Любеновича. В шестом туре "Минай" на выезде сыграл вничью с "Эпицентром", но в том матче удача была на стороне ужгородцев. "Металлист" в прошлом туре минимально проиграл "Буковине". В атаке подопечные Анищенко ничего не смогли создать. Было заметно, что против организованного соперника харьковчанам играть очень непросто. Отметим, что "Металлист" в нынешнем сезоне еще не побеждал.

Группа Б

"Полтава" - "Мариуполь"

22.09.2024. 13:00. "Молодежный". Полтава

Лидер группы будет принимать шестую команду. "Полтава" благодаря победе над "Кремнем" смогла вернуть свое лидерство. С самой лучшей стороны себя в этом матче проявил защитник Евгений Мисюра. Напомним, что подопечные Сысенко в нынешнем сезоне еще не проигрывали. "Мариуполь" в прошлом туре сыграл вничью с "Кудровкой" – 0:0. В первой половине встречи подопечные Красноперова играли поинтереснее, а в конце матча приазовцам пришлось отбиваться. "Мариуполь" ожидает очень непростой выезд, но эта команда может навязать борьбу лидеру.