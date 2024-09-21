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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Агробізнес
Сегодня сыграют четыре матча восьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. С большим интересом ожидаем игру в Волочиске, где местный "Агробизнес" будет принимать "Эпицентр". Напомним, что коллектив из Волочиска в нынешнем сезоне очков еще не терял, но сейчас их ожидает очень непростое испытание.
Также будет дебютировать за тернопольскую "Ниву" Юрий Вирт. Подопечные Вирта встретятся с хмельницким "Подольем". Ожидаем интригующего противостояния.
12:00. ЮКСА – "Металлург"
13:00. "Кудровка" - "Металлист 1925"
14:00. "Подолье" - "Нива"
15:00. "Агробизнес" - "Эпицентр"
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