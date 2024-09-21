Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют четыре матча восьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. С большим интересом ожидаем игру в Волочиске, где местный "Агробизнес" будет принимать "Эпицентр". Напомним, что коллектив из Волочиска в нынешнем сезоне очков еще не терял, но сейчас их ожидает очень непростое испытание.

Также будет дебютировать за тернопольскую "Ниву" Юрий Вирт. Подопечные Вирта встретятся с хмельницким "Подольем". Ожидаем интригующего противостояния.

12:00. ЮКСА – "Металлург"

13:00. "Кудровка" - "Металлист 1925"

14:00. "Подолье" - "Нива"

15:00. "Агробизнес" - "Эпицентр"