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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Насыщенный игровой день

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

Сегодня сыграют четыре матча восьмого тура Первой лиги сезона 2024/25. С большим интересом ожидаем игру в Волочиске, где местный "Агробизнес" будет принимать "Эпицентр". Напомним, что коллектив из Волочиска в нынешнем сезоне очков еще не терял, но сейчас их ожидает очень непростое испытание.

Также будет дебютировать за тернопольскую "Ниву" Юрий Вирт. Подопечные Вирта встретятся с хмельницким "Подольем". Ожидаем интригующего противостояния.

12:00. ЮКСА – "Металлург"

13:00. "Кудровка" - "Металлист 1925"

14:00. "Подолье" - "Нива"

15:00. "Агробизнес" - "Эпицентр"

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Подолье (Хмельницкий) Металлист 1925 (Харьков) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Металлург (Запорожье) Эпицентр (Каменец-Подольский) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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